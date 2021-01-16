Билл Гейтс стал крупнейшим собственником сельхоз-земель в США, купив землю в 18 штатах
- 16.01.2021, 21:25,
- Новости
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Билл Гейтс скупил
242 000 акров сельскохозяйственных земель в США, став крупнейшим собственником земель такого назначения в стране. Земля приобретена в 18 штатах, наибольшие территории -- в Луизиане, Арканзасе, Аризоне и Небраске.
Гейтс, основатель "Майкрософт", -- четвёртый богатейший человек планеты, его состояние оценивается в 121 миллиард долларов.
Причины, почему он начал скупать земли сельскохозяйственного назначения, не ясны, хотя предполагается, что они связаны с деятельностью Гейтса по "борьбе с глобальным потеплением".