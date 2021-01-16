Билл Гейтс стал крупнейшим собственником сельхоз-земель в США, купив землю в 18 штатах

Билл Гейтс скупил 242 000 акров сельскохозяйственных земель в США, став крупнейшим собственником земель такого назначения в стране. Земля приобретена в 18 штатах, наибольшие территории -- в Луизиане, Арканзасе, Аризоне и Небраске.

Гейтс, основатель "Майкрософт", -- четвёртый богатейший человек планеты, его состояние оценивается в 121 миллиард долларов.

Причины, почему он начал скупать земли сельскохозяйственного назначения, не ясны, хотя предполагается, что они связаны с деятельностью Гейтса по "борьбе с глобальным потеплением".