Вышел новый доклад Центра анализа миграционных тенденций, посвящённый решению миграционного вопроса

Центр анализа миграционных тенденций опубликовал доклад под названием "Из гусеницы - в бабочку. Как решить миграционный вопрос без ущерба экономике?". Ключевыми проблемами названы слабая управляемость миграционными потоками, компактное расселение мигрантов (анклавизация), отсутствие действенной политики интеграции, перекладывание социальных и инфраструктурных издержек миграции на общество. Предлагается изучить опыт Сингапура (борьба с анклавизацией), Польши (ответственность работодателя), Австралии (максимальная прозрачность), а также самой Средней Азии, где власть контролирует религиозную жизнь. Также предлагается разделить миграцию на категории, требующие разного подхода: репатрианты, европейские переселенцы, квалифицированные мигранты, неквалифицированные мигранты. Говорится о необходимости отказаться от общего рынка труда со странами ЕАЭС, возложить финансовую ответственность за мигранта на работодателя, отказаться от патентной системы и перейти на организованный набор, ввести единый обязательный полис ДМС для мигрантов и др.

Также в докладе отмечается необходимость провести ревизию всех выданных за последние тридцать лет паспортов.



