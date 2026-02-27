 

Вышел новый доклад Центра анализа миграционных тенденций, посвящённый решению миграционного вопроса

Центр анализа миграционных тенденций опубликовал доклад под названием "Из гусеницы - в бабочку. Как решить миграционный вопрос без ущерба экономике?". Ключевыми проблемами названы слабая управляемость миграционными потоками, компактное расселение мигрантов (анклавизация), отсутствие действенной политики интеграции, перекладывание социальных и инфраструктурных издержек миграции на общество. Предлагается изучить опыт Сингапура (борьба с анклавизацией), Польши (ответственность работодателя), Австралии (максимальная прозрачность), а также самой Средней Азии, где власть контролирует религиозную жизнь. Также предлагается разделить миграцию на категории, требующие разного подхода: репатрианты, европейские переселенцы, квалифицированные мигранты, неквалифицированные мигранты. Говорится о необходимости отказаться от общего рынка труда со странами ЕАЭС, возложить финансовую ответственность за мигранта на работодателя, отказаться от патентной системы и перейти на организованный набор, ввести единый обязательный полис ДМС для мигрантов и др.
Также в докладе отмечается необходимость провести ревизию всех выданных за последние тридцать лет паспортов. 

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

