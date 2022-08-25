Граждане Средней Азии организовали незаконную миграцию в РФ трёх тысяч человек

Трое уроженцев Средней Азии в возрасте от 27 до 37 лет арестованы по обвинению в организации незаконной миграции в РФ. «Подпольный офис фигурантов располагался в техническом помещении одного из столичных вокзалов. По имеющейся информации, в ходе криминальной деятельности участники группы способствовали незаконному пребыванию в России более трех тысяч иностранных граждан», -- говорится в сообщении МВД
. При обыске обнаружены компьютерная техника, дата-штампы о пересечении границы России, печати российских государственных органов, 280 незаполненных бланков миграционных карт с отметками о пересечении границы, изъято более одного миллиона рублей.