 

Граждане Средней Азии организовали незаконную миграцию в РФ трёх тысяч человек

Трое уроженцев Средней Азии в возрасте от 27 до 37 лет арестованы по обвинению в организации незаконной миграции в РФ. «Подпольный офис фигурантов располагался в техническом помещении одного из столичных вокзалов. По имеющейся информации, в ходе криминальной деятельности участники группы способствовали незаконному пребыванию в России более трех тысяч иностранных граждан», -- говорится в сообщении МВД. При обыске обнаружены компьютерная техника, дата-штампы о пересечении границы России, печати российских государственных органов, 280 незаполненных бланков миграционных карт с отметками о пересечении границы, изъято более одного миллиона рублей.
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APN.ru