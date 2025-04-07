 

Центр анализа миграционных тенденций выпустил доклад о запретах на труд мигрантов в России

Центр анализа миграционных тенденций выпустил сводный доклад о том, в каких регионах запрещён труд мигрантов в тех или иных сферах. Первым из таких регионов стал Приморский край в 2023 году, к настоящему времени те или иные запреты на работу иностранцев есть в 49 регионах РФ, при этом в Москве и Петербурге - то есть тех субъектах РФ, где мигрантов очень много, - запретов нет вовсе. В Московской области действует 16 запретов, в Ленобласти - 1 (на работу мигрантов в такси). Больше всего запретов на работу для мигрантов в Самарской области (112), Краснодарском крае (89), Тверской области (82).
Чаще всего регионы запрещают мигрантам работать в тех сферах, где необходим прямой контакт с людьми.

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APN.ru