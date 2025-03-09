 

Центр анализа миграционных тенденций опубликовал доклад о мигрантской предступности

Центр анализа миграционных тенденций опубликовал доклад "Мигрантский криминал", основываясь на официальных статистических данных Российской Федерации. Основные выводы:
- Мигранты в 2-3 раза чаще совершают преступления, чем становятся жертвами преступлений.
- Мигранты более криминогенны там, где их больше (в густонаселённых местах).
- Мигранты чаще совершают более тяжкие преступления (теракты, преступления против половой неприкосновенности, разбои, тяжкие виды краж и грабежей, похищают людей и сбывают наркотики в крупном и особо крупном размере).
- Граждане РФ чаще совершают более лёгкие преступления, которых в общей массе преступлений больше (отчего создаётся впечатление "большей частотности" преступлений местных).
- Вероятно, что мелкая преступность мигрантов зачастую просто не учитывается в статистике.
К этому можно добавить, что не существует статистики преступлений, которые совершают "новые россияне". 
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APN.ru