Центр анализа миграционных тенденций опубликовал доклад о мигрантской предступности

Центр анализа миграционных тенденций опубликовал доклад "Мигрантский криминал", основываясь на официальных статистических данных Российской Федерации. Основные выводы:

- М игранты в 2-3 раза чаще совершают преступления, чем становятся жертвами преступлений.

- Мигранты более криминогенны там, где их больше (в густонаселённых местах).

- Мигранты чаще совершают более тяжкие преступления ( теракты, преступления против половой неприкосновенности, разбои, тяжкие виды краж и грабежей, похищают людей и сбывают наркотики в крупном и особо крупном размере).

- Граждане РФ чаще совершают более лёгкие преступления, которых в общей массе преступлений больше (отчего создаётся впечатление "большей частотности" преступлений местных).

- Вероятно, что мелкая преступность мигрантов зачастую просто не учитывается в статистике.

К этому можно добавить, что не существует статистики преступлений, которые совершают "новые россияне".