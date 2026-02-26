Власти определились со сроками блокировки мессенджера Телеграм и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля, рассказал источник РБК
, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах. Два источника, близких к Кремлю, называют это окончательным решением. Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий. При этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорит, что власти не планируют ограничивать работу Телеграма в зоне специальной военной операции, хотя надеются, что со временем военнослужащие перейдут на другие платформы. К апрелю Telegram будет работать только на фронте, подтвердил источник РБК, близкий к Кремлю. Роскомнадзор не комментирует эту информацию.
В Мексике неизвестный киберпреступник при помощи чат-бота с искусственным интеллектом Anthropic Claude провёл масштабную атаку на ресурсы, принадлежащие мексиканским правительственным учреждениям. В результате он похитил 150 Гбайт информации, в том числе записи налоговой службы
, учётные данные сотрудников и многое другое. Чат-бот помогал злоумышленнику в поиске уязвимостей в правительственных сетях и в написании кода для их эксплуатации; хакер также поручил сервису найти способы автоматизировать механизмы кражи данных. Поначалу ИИ отказывался выполнять подобные операции, но со временем дал согласие и составил недобросовестному пользователю несколько тысяч подробных инструкций с готовыми к исполнению планами, точными указаниями, какие цели атаковать и какие учётные данные использовать.
Идентифицировать злоумышленника не удалось. Эксперты обнаружили в мексиканских системах не менее 20 уязвимостей, которые власти, вероятно, не захотели освещать.