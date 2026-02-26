 

Названы вероятные сроки блокировки Телеграма в РФ; в Мексике хакер с ИИ взломал правительственные ресурсы

Власти определились со сроками блокировки мессенджера Телеграм и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля, рассказал источник РБК, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах. Два источника, близких к Кремлю, называют это окончательным решением. Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий. При этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорит, что власти не планируют ограничивать работу Телеграма в зоне специальной военной операции, хотя надеются, что со временем военнослужащие перейдут на другие платформы. К апрелю Telegram будет работать только на фронте, подтвердил источник РБК, близкий к Кремлю. Роскомнадзор не комментирует эту информацию.
 
В Мексике неизвестный киберпреступник при помощи чат-бота с искусственным интеллектом Anthropic Claude провёл масштабную атаку на ресурсы, принадлежащие мексиканским правительственным учреждениям. В результате он похитил 150 Гбайт информации, в том числе записи налоговой службы, учётные данные сотрудников и многое другое. Чат-бот помогал злоумышленнику в поиске уязвимостей в правительственных сетях и в написании кода для их эксплуатации; хакер также поручил сервису найти способы автоматизировать механизмы кражи данных. Поначалу ИИ отказывался выполнять подобные операции, но со временем дал согласие и составил недобросовестному пользователю несколько тысяч подробных инструкций с готовыми к исполнению планами, точными указаниями, какие цели атаковать и какие учётные данные использовать.

Идентифицировать злоумышленника не удалось. Эксперты обнаружили в мексиканских системах не менее 20 уязвимостей, которые власти, вероятно, не захотели освещать.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Минцифры пока не будет ограничивать работу Телеграма на фронте
» Популярность "Телеграма" растёт, несмотря на ограничения
» Роскомнадзор признал невозможность полной блокировки Telegram
» Итоги блокировки Телеграма
» В России началась активная фаза блокировки Telegram
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Названы вероятные сроки блокировки Телеграма в РФ; в Мексике хакер с ИИ взломал правительственные ресурсы

  • 19:18
  • 290

МИД Польши заявил о судьбоносном значении войны на Украине, генсек НАТО сказал об увеличении ПВО в пять раз

  • 18:50
  • 277

Интернет в России подорожает из-за оптоволокна, от которого россияне не смогут отказаться

  • 15:52
  • 356

Около 840 тысяч мигрантов находятся в России незаконно, за 2025-й год выдворено 72 тысячи

  • 13:56
  • 361

Счётная палата обнаружила большие расхождения в госзакупках ПО, ущерб по делу "Военторга" достиг 2 млрд рублей

  • 13:26
  • 349

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской областях, ДНР

  • 13:06
  • 443
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram