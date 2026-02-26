Чат-бот помогал злоумышленнику в поиске уязвимостей в правительственных сетях и в написании кода для их эксплуатации; хакер также поручил сервису найти способы автоматизировать механизмы кражи данных. Поначалу ИИ отказывался выполнять подобные операции, но со временем дал согласие и составил недобросовестному пользователю несколько тысяч подробных инструкций с готовыми к исполнению планами, точными указаниями, какие цели атаковать и какие учётные данные использовать.

В Мексике неизвестный киберпреступник при помощи чат-бота с искусственным интеллектом Anthropic Claude провёл масштабную атаку на ресурсы, принадлежащие мексиканским правительственным учреждениям. В результате он похитил 150 Гбайт информации, в том числе записи налоговой службы , учётные данные сотрудников и многое другое.