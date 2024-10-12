 

Украинцы атакуют российские регионы, убитые и раненые в Белгородской области и ДНР

Мирный житель погиб и (как сообщалось ранее) трое ранены в результате атаки беспилотника ВСУ на село Устинка Белгородской области, двое из них в тяжёлом состоянии. Также ранен водитель в результате атаки дрона на движущийся автомобиль на участке дороги Майский - Октябрьский. В городской больнице №2 г. Белгорода скончался мужчина, который получил ранение 20 августа в результате обстрела села Ясные Зори. Накануне девять мирных жителей ранены в результате атак на Шебекинский городской округ, один мужчина скончался в больнице утром 12 октября.
Вследствие сброса взрывчатки с беспилотника ранен мирный житель в Горловке (ДНР).
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