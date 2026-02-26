 

МИД Польши заявил о судьбоносном значении войны на Украине, генсек НАТО сказал об увеличении ПВО в пять раз

 

Конфликт на Украине определит победителя в борьбе между Россией и ЕС, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. «На кону войны на Украине стоит не только независимость этой страны и не только безопасность нашего европейского региона. Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», — сказал Сикорский.

 

Блок НАТО должен нарастить возможности противовоздушной обороны в пять раз, хотя на это "потребуется время" и значительные инвестиции, заявил генсек альянса Марк Рютте. "Конечно, у нас есть абсолютный приоритет - увеличить наши возможности ПВО на 400%, то есть в пять раз. Это потребует времени, но мы обязательно к этому придём", - подчеркнул Рютте. При этом он утверждает, что альянс "уже сегодня способен защитить себя", не объясняя, зачем блоку в таком случае нужно в пять раз наращивать свои силы ПВО. Рютте также призвал европейские страны "поменьше беспокоиться о готовности США защищать Европу и больше делать для увеличения военных расходов в Европе".

 



Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

