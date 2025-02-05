В России заработал реестр контролируемых лиц, ограничивающий права нелегальных мигрантов

Включённым в реестр контролируемых лиц иностранцам запрещается

изменять место жительства без разрешения ОВД; в

ыезжать за пределы территории субъекта Российской Федерации, в котором контролируемое лицо пребывает;

приобретать и регистрировать недвижимость, транспортные средства;

заключать брак;

учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;

открывать банковский счет и осуществлять банковские операции (за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц).

С 5 февраля 2025 года незаконно находящихся в РФ иностранных граждан будут вносить в реестр контролируемых лиц и ограничивать в правах вплоть до высылки.

Также, заявили в МВД, будет невозможен прием незаконно находящихся в РФ несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады, предусматривается ограничение права на управление транспортными средствами, отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче, замене или обмене российского национального или международного водительского удостоверения.