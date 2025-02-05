 

В России заработал реестр контролируемых лиц, ограничивающий права нелегальных мигрантов

С 5 февраля 2025 года незаконно находящихся в РФ иностранных граждан будут вносить в реестр контролируемых лиц и ограничивать в правах вплоть до высылки. Включённым в реестр контролируемых лиц иностранцам запрещается изменять место жительства без разрешения ОВД; выезжать за пределы территории субъекта Российской Федерации, в котором контролируемое лицо пребывает; приобретать и регистрировать недвижимость, транспортные средства; заключать брак; учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; открывать банковский счет и осуществлять банковские операции (за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц).

Также, заявили в МВД, будет невозможен прием незаконно находящихся в РФ несовершеннолетних иностранцев в школы и детские сады, предусматривается ограничение права на управление транспортными средствами, отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче, замене или обмене российского национального или международного водительского удостоверения.

Сотрудники МВД России с 5 февраля 2025 года могут принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны.
 
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APN.ru