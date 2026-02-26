Интернет в России подорожает из-за оптоволокна, от которого россияне не смогут отказаться

Из-за роста цен на оптоволокно интернет в России подорожает, предупредил гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. С января китайские производители оптоволокна повысили цены в 2,5–4 раза. Так, в начале 2025 года километр оптоволокна G.652D, которое применяют в волоконно-оптических кабелях для операторов связи, обходился в 16 юаней, а спустя год — уже в 40 юаней

По словам Анкилова, подорожание китайского оптоволокна добавляет российским операторам статью расходов, и цены на интернет вырастут уже в этом году.