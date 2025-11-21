 

В Москве и Твери нападения мигрантов на женщин, в Костроме задержан предполагаемый убийца женщины и ребёнка

Таксисты-мигранты устроили беспорядки, один из них напал на женщину в районе Новоясеневского автовокзала в Москве.
В Петербурге полиция задержала организаторов схемы нелегальной поставки в Россию рабочих, таксистов и курьеров. Речь идет о генеральном директоре нескольких коммерческих фирм, а также гражданине одного из государств Средней Азии. По версии следствия, иностранец подыскивал среди соотечественников желающих легализоваться в России и предлагал за сумму от пяти до семи тысяч рублей оформить регистрацию в хостелах Невского района, где они в реальности не жили. Оформление трудового патента оценивалось в 28-34 тысячи рублей, а принимающей стороной был второй злоумышленник. Таким образом было легализовано около трёх тысяч иностранцев.
Также в Петербурге мигрант домогался тринадцатилетней девочки в метро.
В Твери студент-мигрант мастурбировал рядом со школой и нападал на женщин.
Молдаванин-нелегал жил в Костроме и работал инженером по контролю качества, он задержан за убийство в 2015 году жены и дочери предпринимателя Хорена Казаряна.

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Игрушки с искусственным интеллектом начали болтать на похабные темы и были сняты с продаж

Каждый второй опрошенный россиянин мечтает жить в Москве, граждан вдохновляет её неповторимая атмосфера

В ФАДН сообщили, что дружба народов стала той национальной идеей, которая обеспечила победу в Великой Отечественной

В Москве и Твери нападения мигрантов на женщин, в Костроме задержан предполагаемый убийца женщины и ребёнка

В Генштабе заявили о том, что ВС РФ взяли под контроль Купянск

ЕС выступил против "мирного плана" США; Германия выразила готовность поддерживать Украину, несмотря на коррупцию

