В Москве и Твери нападения мигрантов на женщин, в Костроме задержан предполагаемый убийца женщины и ребёнка

Таксисты-мигранты устроили беспорядки, один из них напал на женщину
в районе Новоясеневского автовокзала в Москве.
В Петербурге полиция задержала организаторов схемы нелегальной поставки в Россию рабочих, таксистов и курьеров. Речь идет о генеральном директоре нескольких коммерческих фирм, а также гражданине одного из государств Средней Азии. По версии следствия, иностранец подыскивал среди соотечественников желающих легализоваться в России и предлагал за сумму от пяти до семи тысяч рублей оформить регистрацию в хостелах Невского района, где они в реальности не жили. Оформление трудового патента оценивалось в 28-34 тысячи рублей, а принимающей стороной был второй злоумышленник. Таким образом было легализовано около трёх тысяч иностранцев.
Также в Петербурге мигрант домогался
тринадцатилетней девочки в метро.
Молдаванин-нелегал жил в Костроме и работал инженером по контролю качества, он задержан за убийство
в 2015 году жены и дочери предпринимателя Хорена Казаряна.