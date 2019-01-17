 

ФСО планирует засекретить свои госзакупки

Федеральная служба охраны РФ выступила с инициативой засекретить сведения о своих госзакупках. Разумеется, эти меры ведомство объясняет стремлением защититься от террористов. В проекте поправок к закону о госзакупках, который размещен на портале правовой информации, ФСО предлагает расширить перечень информации о закупках, проводящихся закрытым способом.

«В связи с увеличением количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны в Федеральной службе охраны Российской Федерации подготовлен проект федерального закона «О внесении изменения в статью 84 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающий осуществление закупок закрытым способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Если поправки будут приняты, сведения о закупках ФСО перестанут размещаться в открытом доступе и станут секретной информацией.

АПН следит за развитием событий.

теги: Новые законы
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