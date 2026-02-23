 

Основатель Blackwater вошёл в руководство украинского производителя боевых дронов

 

Основатель американской частной военной компании Blackwater (ныне Constellis) Эрик Принс вошёл в руководство украинского стартапа Swarmer, специализирующегося на разработке программного обеспечения для боевых дронов. Разработанное компанией программное обеспечение с апреля 2024 года использовалось на Украине более чем в 100 тыс. боевых миссий, что позволило обучить алгоритмы и модели машинного обучения. 

США рассматривают автономные дроновые операции как направление, «требующее немедленных инвестиций», а Принс — давний участник оборонного бизнеса и союзник президента США Дональда Трампа. Blackwater (затем Constellis) получала многомиллионные контракты Пентагона и ЦРУ, чему способствовало и то, что операционный директор Blackwater Джозеф Шмиц - бывший генеральный директор Пентагона. Как рассказывал осенью прошлого года президент Украины Зеленский, шло обсуждение сделки с США: Киев закупает у Вашингтона оружие, а тот у него - дроны.

 

Также в январе Луис Мосли, исполнительный вице-президент британского и европейского отделения американской компании "Палантир" (ещё одной частной структуры, сращенной с силовыми ведомствами США), рассказал "Вашингтон Пост" об уникальном значении, которое Украина имеет для подготовки к войне и тренировки систем военного искусственного интеллекта. По словам Мосли, взаимодействие "Палантира" с Украиной началось в мае 2022 года, "вскоре после окончания битвы за Киев", когда пришло приглашение от президента Украины Зеленского, который счёл "Палантир" лучшей компанией в мире в сфере военных технологий. После этого "Палантир" стал выстраивать технологическую оснащённость Украины. Главное, на чём заостряет внимание Мосли, - это "самая экстраординарная в мире библиотека данных", собранная за четыре года войны, и к этой библиотеке данных они получили доступ, включившись в технологическое сопровождение войны Украины с Россией. "Представьте десятки тысяч часов... даже миллионов часов съёмок с дронов, спутниковых изображений, радиочастотных подписей..." - перечисляет Мосли, имея в виду, что ко всему этому "Палантир" получил доступ и теперь может обучать военные системы искусственного интеллекта на этих реальных данных, "совершенно уникальных в мире". 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Роботы: уместность применения
» РФ нужны 100 000 операторов дронов; идёт регистрация на слёт операторов боевых БПЛА "Дронница 2023"
» Певец Ярослав Дронов рассказал, что его проверяют "на экстремизм" из-за песни "Я русский"
» Пентагон создал тайную армию
» Российская Федерация догнала Папуа-Новую Гвинею
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Замглавы Совбеза рассказал об отсутствии разговоров о беспилотниках в начале СВО

  • 15:26
  • 91
Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Основатель Blackwater вошёл в руководство украинского производителя боевых дронов

  • 08:34
  • 332

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской и Белгородской областях

  • 08:06
  • 346

Почему падает рождаемость?

Американцы дали школьникам больше технологий, и школьники поглупели

  • 17:00
  • 525
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram