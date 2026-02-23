Основатель американской частной военной компании Blackwater (ныне Constellis) Эрик Принс вошёл в руководство украинского стартапа Swarmer, специализирующегося на разработке программного обеспечения для боевых дронов. Разработанное компанией программное обеспечение с апреля 2024 года использовалось на Украине более чем в 100 тыс. боевых миссий, что позволило обучить алгоритмы и модели машинного обучения.

США рассматривают автономные дроновые операции как направление, «требующее немедленных инвестиций», а Принс — давний участник оборонного бизнеса и союзник президента США Дональда Трампа. Blackwater (затем Constellis) получала многомиллионные контракты Пентагона и ЦРУ, чему способствовало и то, что операционный директор Blackwater Джозеф Шмиц - бывший генеральный директор Пентагона. Как рассказывал осенью прошлого года президент Украины Зеленский, шло обсуждение сделки с США: Киев закупает у Вашингтона оружие, а тот у него - дроны.

Также в январе Луис Мосли, исполнительный вице-президент британского и европейского отделения американской компании "Палантир" (ещё одной частной структуры, сращенной с силовыми ведомствами США), рассказал "Вашингтон Пост" об уникальном значении, которое Украина имеет для подготовки к войне и тренировки систем военного искусственного интеллекта. По словам Мосли, взаимодействие "Палантира" с Украиной началось в мае 2022 года, "вскоре после окончания битвы за Киев", когда пришло приглашение от президента Украины Зеленского, который счёл "Палантир" лучшей компанией в мире в сфере военных технологий. После этого "Палантир" стал выстраивать технологическую оснащённость Украины. Главное, на чём заостряет внимание Мосли, - это "самая экстраординарная в мире библиотека данных", собранная за четыре года войны, и к этой библиотеке данных они получили доступ, включившись в технологическое сопровождение войны Украины с Россией. "Представьте десятки тысяч часов... даже миллионов часов съёмок с дронов, спутниковых изображений, радиочастотных подписей..." - перечисляет Мосли, имея в виду, что ко всему этому "Палантир" получил доступ и теперь может обучать военные системы искусственного интеллекта на этих реальных данных, "совершенно уникальных в мире".