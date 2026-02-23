 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской и Белгородской областях

 

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, есть значительные повреждения энергетической инфраструктуры, перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. В Белгороде повреждены два многоквартирных дома и социальный объект, а также производственная техника. В селе Пушкарное дрон ударил по частному дому, ранена женщина. Ранены двое мужчин в Таврове и Замостье.

В Брянской области ВСУ атаковали дронами деревню Горицы, погиб мирный житель. 

В Воронеже обломки беспилотника упали на один из объектов энергетики, в городе происходили нарушения энергоснабжения. 

В Альметьевске (Татарстан) пожар в промышленной зоне.

В Запорожской области ВСУ атаковали машину скорой помощи, медики смогли укрыться, но их эвакуация затруднена. В более чем 260 населённых пунктах Запорожской области введены графики отключения электроэнергии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Брянской, Белгородской, Курской, Херсонской, Запорожской областях, ЛНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской и Воронежской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, раненые и значительные перебои в энергоснабжении в Белгородской области
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, Белгороде, Курской области.
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Калужской, Херсонской областях, Воронеже, ДНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Замглавы Совбеза рассказал об отсутствии разговоров о беспилотниках в начале СВО

  • 15:26
  • 91
Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Основатель Blackwater вошёл в руководство украинского производителя боевых дронов

  • 08:34
  • 332

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской и Белгородской областях

  • 08:06
  • 346

Почему падает рождаемость?

Американцы дали школьникам больше технологий, и школьники поглупели

  • 17:00
  • 525
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram