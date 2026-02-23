ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской и Белгородской областях

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, есть значительные повреждения энергетической инфраструктуры, перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. В Белгороде повреждены два многоквартирных дома и социальный объект, а также производственная техника. В селе Пушкарное дрон ударил по частному дому, ранена женщина. Ранены двое мужчин в Таврове и Замостье.

В Брянской области ВСУ атаковали дронами деревню Горицы, погиб мирный житель.

В Воронеже обломки беспилотника упали на один из объектов энергетики, в городе происходили нарушения энергоснабжения.

В Альметьевске (Татарстан) пожар в промышленной зоне.

В Запорожской области ВСУ атаковали машину скорой помощи, медики смогли укрыться, но их эвакуация затруднена. В более чем 260 населённых пунктах Запорожской области введены графики отключения электроэнергии.