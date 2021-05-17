Пентагон создал тайную армию

По данным журнала "Ньюсвик", численность секретных подразделений американского министерства обороны, находящихся вне контроля других органов власти, составляет не менее 60 тыс. человек.

Около половины из этих 60 тыс. -- члены боевых подразделений, занимающихся тайными операциями в различных частях света. Другая часть -- специалисты разведки и контрразведки, работающие часто за рубежом под прикрытием. Наконец, в числе тайных подразделений Пентагона -- группы, занимающиеся кибероперациями и борьбой с атаками в виртуальном пространстве.

На обслуживание этих секретных сил уходит ежегодно около $900 млн, пишет журнал. Их деятельность прикрывают примерно 130 компаний. Точные масштабы этой деятельности Пентагона, которая никогда не проходила проверку в Конгрессе, остаются неизвестными, так что цифры на деле могут быть еще выше.







