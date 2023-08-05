РФ нужны 100 000 операторов дронов; идёт регистрация на слёт операторов боевых БПЛА "Дронница 2023"

Замруководителя Росавиации Андрей Добряков заявил, что в РФ зарегистрировано уже больше ста тысяч дронов, и им нужны сто тысяч операторов.

"Это интересная, новая промышленность, совершенно новый сектор экономики, абсолютно все новое здесь. По примерным прикидкам, уже более 100 тыс. только зарегистрированных дронов Росавиации. Соответственно, мы считаем, что один к одному в настоящий момент надо смотреть. Уже 100 тыс. операторов нам требуется. 100 тыс. мы рассматриваем человек на сегодня, на этот год", - сказал Добряков.

Андрей Морозов (Мурз) сообщает , что идёт регистрация на слёт операторов боевых беспилотников «ДРОННИЦА 2023», который пройдёт 25, 26, 27 августа в Великом Новгороде.

Расписание слёта:

25 августа

Место: Новгородская Техническая Школа

10.00-20.00 лекции, семинары, «выставка достижений волонтерского хозяйства»