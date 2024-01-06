Роботы: уместность применения

Роботизация военной сферы несомненно принесёт положительный эффект. Здесь она поможет спасти множество человеческих жизней (разминирование, применение боевых дронов, со временем роботов можно будет массово посылать на штурм). Также она может принести немало пользы в промышленности: там, где люди не хотят или не могут работать; в случаях, когда роботы смогут заменять труд мигрантов.

При этом роботизация малого бизнеса, повседневного быта может закрепить и усилить отчуждённость людей друг от друга, их одиночество. И тем самым способствовать распаду общества как такового.