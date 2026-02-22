Почему падает рождаемость?

Почему в некоторых странах население продолжает бурно расти, а в других быстро падает? Всё чаще люди убеждаются, что и комфортные условия, и бедность- религиозность — консерватизм сами по себе рождаемость поднять не могут.

По данным на 2025 год самая высокая рождаемость в Нигере, Чаде и Сомали. Это африканские страны с весьма тяжелыми условиями жизни (засушливый климат, опустынивание, бедность, вооруженные конфликты). И биосоциальная основа человеческого социума полноценно функционирует в условиях выживания на грани гибели, а не на достойную жизнь. Ведь люди большую часть своей истории именно выживали.

Но одних тяжелых условий для хорошей рождаемости недостаточно. Необходимо сохранение сильных и эффективных коллективов выживания. А для Нигера, Чада и Сомали характерны мощные родственные коллективы выживания, объединённые в разветвлённые сети (большие многопоколенные семьи, кланы, племена). При этом это коллективы выживания, которые зачастую ведут полунатуральное низкотехнологичное сельское хозяйство, и во многом непосредственно обеспечивают себе пропитание. На зарплаты и пенсии рассчитывать не приходится. На помощь властей в случаев вспышки насилия и стихийного бедствия — тоже.

Поэтому дети здесь — ценнейший трудовой ресурс для своих родителей, их потенциальные кормильцы и защитники. Также весьма важны такие элементы современной культуры, как медицинское обслуживание, которое охватывает хотя бы часть населения и позволяют снизить детскую смертность. Но Сомали, например, также один из лидеров по этому печальному показателю.

По мимо прочего, лидеры крупных родственных сетей коллективов выживания (кланов, племён) в увеличении числа своих соплеменников для укрепления влияния и власти, электорального и силового ресурса.

К концу 21 века самой многолюдной в мире может стать ещё одна африканская страна - Нигерия. Высокая рождаемость здесь основана на безработице и отсутствии пенсий для большинства населения. А также тем, что сохраняется традиционный хозяйственный уклад крестьян, скотоводов и рыболовов.

Но в Чаде уровень безработицы очень низкий, на 2024 год — 1, 09! Просто безработными там регистрируются те, кто работу ищут. Но местные этого не делают, живут полунатуральным хозяйством, преимущественно пасут и защищают от грабителей стада скота.

Рассмотрим теперь примеры стран и народов, проваливающихся в демографическую яму. Это происходит далеко не только там, где жизнь легка, а традиции и религия забыты.

Хорваты для европейцев очень религиозны и патриотичны. Большинство хорватских детей растёт в полных семьях. При этом рождаемость весьма низкая. С одной стороны, в семьях нет нужды в большом числе рабочих рук, работает система социального страхования, с другой — небольшое количество земли и другого имущества нет смысла дробить среди множества наследников.

Словаки — достаточно консервативный народ, по крайней мере, для Европы. Но это не мешает падению рождаемости и ослаблению коллективов выживания. Словаки живут благодаря зарплатам и пенсиям, а не совместным трудовым усилиям коллективов выживания. Для их силы необходимо преобладание низкотоварного сельского хозяйства, требующего рабочих рук.

Албания — весьма консервативная страна с очень сильными семейными традициями, мощными родственными сетями коллективов выживания (роды, племена). На севере страны по -прежнему распространена кровная месть! При этом уровень рождаемости 1, 35 ребёнка на женщину ( данные 2023 года)! Просто натуральных хозяйством семьи и кланы не живут. Доходы приносит туризм, продажа сырья, электроэнергии, коммерческое сельское хозяйство. Огромную роль в благосостоянии местных жителей играют переводы от трудовых мигрантов и представителей организованной преступности, очень сильно развитой. В стране платят пенсии, пусть и небольшие. А так зарплаты. Уровень безработицы высок, в среднем около 10%. Но всё же большинство трудоспособного населения получают зарплату либо коммерческий доход. Плюс поддержка от родственников -мигрантов. Поэтому дети здесь особо не нужны.

За пределами Европы в исламских Объединённых Арабских Эмиратах рождаемость 1, 2 ребёнка на женщину (здесь подданные вообще могут не работать, уровень жизни очень высок). В Иране, где у власти по-прежнему исламский режим, уровень рождаемости на 2023 год — 1, 7 ребёнка на женщину. Официальная идеология — идеологией, а урбанистический уклад жизни важнее. Вместо усилий коллективов выживания иранцы живут за счёт зарплат и пенсий, в том числе - женщины. В той же Мексике, с её бедностью и слабостью государства, уровень рождаемости также упал ниже естественного воспроизводства (1, 91). Люди получают пенсии, пусть и небольшие, и зарплаты (безработица невысока). Количество бедняков, которым угрожает голод, меньше 10% от населения. Огромную роль играют денежные переводы, получаемые от мексиканцев, работающих за границей.

В общем высокая рождаемость основывается не на идеологии, традициях, религиозности и консерватизме населения. И даже не на относительной бедности. Дети — это рабочие руки и защитники, возможность пожить в старости. Рожают хорошо там, где население не получает пенсии и зарплаты и занято в полунатуральном сельском хозяйстве и промыслах (земледелие, скотоводство, рыбная ловля). Товарность и уровень технического оснащения такого хозяйства низкий, нужно много рабочих рук. При этом степень владения традиционными производственными навыками достаточно высока, под особенности хозяйства заточены сильные коллективы выживания (большие семьи, общины).

Поэтому пропаганда традиционных ценностей и материальное поощрение рождаемости, развитие инфраструктуры (строительство, детсадов, школ, роддомов) вряд ли сильно изменят ситуацию. Хотя всё это нужно для поддержания хоть какой-то рождаемости. Не поможет и отмена зарплат и пенсий. Поскольку без них нынешнее урбанизированное население будет массово вымирать и разбегаться кто куда. Ведь навыки ведения традиционного хозяйства, например, у русских по большей части утрачены.

Можно усомниться, что вообще любое высокотехнологичное хозяйство, пусть даже и близкое к натуральному, обеспечит хорошую рождаемость. При высоких технологиях в том же сельском хозяйстве много работников не нужно.

Что же делать? Никакая «политика» (государства, церкви, общественных движений) кардинально ситуацию не изменит. Можно тормозить падение, создавать задел для вероятного роста. Государственные меры по стимулированию рождаемости нужны. Чтобы она вообще сохранялась, особенно у русских. И лучше не принуждать не желающих плодиться, а поддерживать тех, кто хочет. Вместо льготной ипотеки государству нужно бесплатно давать квартиры семьям с детьми, выкупая их у застройщиков по фиксированным ценам. Тем более, что коммерческая торговля жилой недвижимостью окупается всё хуже…

Нужны и усилия церкви, не только на уровне проповеди, но и материальной помощи прихожанам с детьми со стороны приходов и епархий. Помощь семьям с детьми (как в содержании, так и в воспитании нового поколения) может оказывать движение «Русская община». Необходимо общее укрепление русских коллективов выживания (родственных и соседских групп, существующих из поколение в поколение). Тогда тем, кто всё же хочет иметь детей, проще будет решиться их завести и потом содержать. На основе сплочённых и многолюдных коллективов выживания можно будет сравнительно быстро поднять рождаемость в случае, если родителям потребуются рабочие руки детей. Коллективы выживания, где развиты материальная взаимопомощь и психологическая поддержка друг друга, могут и снизить смертность.