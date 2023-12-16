Книжный магазин "Листва" просит о помощи

Мы максимально оттягивали этот шаг, но всё-таки вынуждены обратиться к вам за помощью. Нам не хватает ресурсов, чтобы обеспечить безопасность гостей и спикеров наших книжных лавок на должном уровне. Профессиональная охрана обеих лавок обходится нам в 350 тысяч рублей в месяц, и это весомая сумма для наших магазинов. В расходы входит работа охранников, аренда специального оборудования, видеонаблюдение.«Листва» не была задумана как бизнес и никогда не приносила нам денег. Бизнесом Листва была только социальным — и работала не на прибыль, а на русское дело. Листва всегда выходила в ноль, а когда что-то зарабатывала — пускала на собственное развитие. Сейчас траты на охрану стали критичными — ежемесячный минус идентичен расходам на безопасность.При этом отказаться от охраны мы не можем, угроза украинского терроризма — реальна. Некоторые наши спикеры и сотрудники — цели украинских радикалов. Мы уже были в шаге от катастрофы — убийца Владлена, Дарья Трепова, не просто так фотографировала каждый угол московской Листвы.Мы считаем, что вопрос безопасности Листвы — общий вопрос, и поэтому просим вас взять расходы на её охрану на общественное содержание. Мы создали отдельный аккаунт на Бусти «Защитники Листвы», где можно выбрать комфортную сумму и помогать нам на ежемесячной основе. Мера эта, надеемся, временная — эта война когда-нибудь да закончится.Стать защитником Листвы:Разовый донат можно перевести на карту:2202206257785076 (Дмитрий Б.)Тиры от 1 до 50 тысяч в месяц. Для каждого ранга свои поощрения: от приоритетного входа на все наши мероприятия до художественного портрета в стенах наших лавок.