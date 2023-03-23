В книжную лавку "Листва" пришла полиция по доносу

Лекция называется "Как взорвать страну 404": рассказ про сопротивление русских одесситов и особенности современной партизанской войны.

В книжную лавку "Листва" пришла полиция. Как сказано в ТГ-канале "Листвы" , некто политолог Сергей Веселовский попытался представить встречу с Владимиром Грубником , героем Новороссии, сидевшим в застенках СБУ за свою борьбу против украинского режима, -- как "закрытый тренинг по террористической деятельности".