 

В книжную лавку "Листва" пришла полиция по доносу

В книжную лавку "Листва" пришла полиция. Как сказано в ТГ-канале "Листвы", некто политолог Сергей Веселовский попытался представить встречу с Владимиром Грубником, героем Новороссии, сидевшим в застенках СБУ за свою борьбу против украинского режима, -- как "закрытый тренинг по террористической деятельности". Лекция называется "Как взорвать страну 404": рассказ про сопротивление русских одесситов и особенности современной партизанской войны.
Книжная лавка сообщает, что пока всё закончилось благополучно. 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 8 августа в Москве откроется книжная лавка "Листва"
» В Москве полиция оцепила станцию «Октябрьское поле» из-за террористки
» Владимир Путин ликвидировал РИА Новости, Российскую Книжную Палату и Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм
» Активисты "Щита Москвы" подверглись нападению мигрантов
» Первый номер журнала «Вопросы национализма» продаётся
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Поговорим о феминитивах

Поговорим о феминитивах

Быть уникальным – значит быть как все

Быть уникальным – значит быть как все

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

  • 3 783
Литературные сапёры и их старатели

Литературные сапёры и их старатели

Музей космонавтики открывает выставку к 45-летию первого в мире полёта международного экипажа

Музей космонавтики открывает выставку к 45-летию первого в мире полёта международного экипажа

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Пригожин: для демилитаризации Украины необходимо уничтожить украинскую армию

  • 20:33
  • 78

ВЦИОМ: За прошедший год 62% россиян стали больше гордиться страной

  • 19:40
  • 129

ВСУ обстреливают Белгородскую, Курскую, Брянскую области; атакована вышка сотовой связи

  • 19:33
  • 147

В книжную лавку "Листва" пришла полиция по доносу

  • 10:34
  • 410

"Коренным малочисленным народам" разрешат охотиться без разрешения вне зависимости от проживания

  • 21:45
  • 549

МВД считает, что мигрантов надо стимулировать к изучению русского языка понижением НДФЛ

  • 21:30
  • 586
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru