ИИ-агент устроил масштабный сбой, полностью удалив весь код, который он должен был исправить

Предназначенный для написания программного кода агент с искусственным интеллектом Amazon Kiro устроил масштабный сбой в облачной инфраструктуре AWS, решив прибегнуть к радикальному методу исправления работы сервиса — удалить весь код полностью
и переписать его. Это, минимум, второй подобный крупный сбой за последние месяцы. При этом пострадавшая компания возложила ответственность на ИИ-агента, который должен был принимать решения без участия человека, а "Амазон" (разработчик ИИ-агента) возложила ответственность на людей, которые дали ИИ-агенту слишком широкие права доступа. "Амазон" планирует и дальше расширять возможности ИИ-агентов.