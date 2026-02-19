Глава Верховного суда РФ заявил о большой нехватке судей и решил, что им помогут "Макс" и искусственный интеллект

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов рассказал, что российские суды весьма часто удовлетворяют ходатайства следствия: 88% о заключении под стражу и 98% о продлении срока стражи. Это происходит несмотря на разъяснение, что если общественная опасность совершенного деяния невелика, судам следует внимательнее относиться к избранию меры пресечения, связанной с лишением свободы.

В России, по словам Краснова, не хватает судей: "По состоянию на начало года более 3,5 тысяч должностей мировых и федеральных судей оставались незанятыми".

Глава Верховного суда считает, что делу судей поможет искусственный интеллект: "Цифровые доказательства способны стать материалом для аналитики нейронных сетей, а формируемое таким образом "электронное дело" сократит все виды судебных издержек". В то же время мессенджер "Макс" обеспечит "безбарьерное обращение" в суд: "Использование цифрового ID, электронной подписи и средств видеоконференции могло бы обеспечить безбарьерное обращение миллионов пользователей в суды всех инстанций".

Президент РФ Владимир Путин сказал, что сегодня никакие технологии не заменят судью, а что будет завтра - "трудно предсказать".