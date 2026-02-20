ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Севастополе, Брянской, Белгородской, Херсонской областях, ЛНР

В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб
тридцатилетний мужчина. Также в городе ранена
девяностолетняя женщина. Разного рода разрушения
зафиксированы не менее чем в десятке зданий Севастополя, также повреждения получили 11 автомобилей.
Один человек ранен
в результате атаки ВСУ на Суземку в Брянской области, повреждены два автомобиля; в Лопуши повреждены
три частных дома. В селе Воронок ВСУ ударили по больнице
, здание повреждено, сгорел медицинский автомобиль.
В Сватовском районе ЛНР беспилотник атаковал автомобиль, ранены
двое, водитель ранен тяжело.
В Новой Маячке Херсонской области дрон ВСУ ударил по грузовику, ранен
водитель.
В Никольском Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю ранен
мирный житель.
Беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в Энергодаре Запорожской области в момент, когда там находились порядка 600 детей, здание повреждено
, люди не пострадали, в Энергодаре и ещё части региона отключения электроэнергии
.