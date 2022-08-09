"Амазон" соберёт подробную информацию о домах своих клиентов посредством роботов-пылесосов

"Амазон" объявил о покупке производителя роботов-пылесосов "Румба" компании iRobot. Сумма сделки составит около $1,7 млрд.

Посредством этих роботов компания сможет получать детализированные карты домов каждого пользователя и местоположения других технических устройств в доме. Предположительно, это поможет роботу-пылесосу лучше ориентироваться в пространстве во время уборки. Кроме того, это позволит "Амазону" объединить все технические устройства каждого такого дома в единую систему для дистанционного управления.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11095609/Amazons-buyout-Roomba-allow-detailed-layout-plans-power-smart-devices.html



