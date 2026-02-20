 

Глава МВД по Татарстану сказал о мошенничестве в "наших мессенджерах"

Министр внутренних дел по Татарстану Дамир Сатретдинов выступил в Госсовете республики с отчётом о деятельности полиции за 2025 год. Криминогенную ситуацию в регионе он охарактеризовал как «контролируемую». Главной угрозой Сатретдинов назвал преступления в цифровой среде. По данным МВД, в истекшем году зафиксировано 25 тысяч таких деяний, и «их массив составил свыше половины всех зарегистрированных преступлений», хотя их количество за год сократилось на 12%. Так или иначе, жители Татарстана в прошлом году потеряли из-за мошенников почти 6 млрд рублей. 
После отчёта депутаты практически не получили возможности публично обсудить доклад. Единственный вопрос министру задал депутат от КПРФ Николай Атласов: "Подскажите, вот сейчас идет активная дискуссия о запрете "Телеграма". А есть ли случаи мошенничества в наших национальных мессенджерах?". На что Сатретдинов ответил: "Да, такие случаи есть в наших национальных мессенджерах. То же самое, такими же способами осуществляются мошеннические действия".
После этого председатель Госсовета Фарид Мухаметшин сообщил, что остальные вопросы нужно передать письменно: "Эти вопросы передайте нам сюда в президиум… письменный ответ каждому депутату дадим".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Татарстану спишут 7,9 млрд руб. долга; 11 другим регионам спишут 348,3 млн руб. в совокупности
» В РФ участились преступления террористического характера, половина из них приходится на Кавказ
» ФСБ настаивает на запрете анонимности в мессенджерах и соцсетях
» Казанские отделы полиции будут проверены в связи с гибелью Сергея Назарова
» ЮКОС не будет платить дивиденды
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Музей ГУЛАГа теперь будет посвящён памяти жертв преступлений нацистов

  • 17:40
  • 0

В России резко уменьшились объёмы параллельного импорта

  • 17:23
  • 92

ИИ-агент устроил масштабный сбой, полностью удалив весь код, который он должен был исправить

  • 14:45
  • 271

Песков сообщил, что продление американских санкций против РФ "достаточно автоматическое"

  • 14:13
  • 299

Глава МВД по Татарстану сказал о мошенничестве в "наших мессенджерах"

  • 12:46
  • 323

Почти половина новых россиян, лишившихся гражданства в Москве, совершили особо тяжкие преступления

  • 12:03
  • 324
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram