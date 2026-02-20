Глава МВД по Татарстану сказал о мошенничестве в "наших мессенджерах"

Министр внутренних дел по Татарстану Дамир Сатретдинов выступил в Госсовете республики с отчётом о деятельности полиции за 2025 год. Криминогенную ситуацию в регионе он охарактеризовал как «контролируемую». Главной угрозой Сатретдинов назвал преступления в цифровой среде. По данным МВД, в истекшем году зафиксировано 25 тысяч таких деяний, и «их массив составил свыше половины всех зарегистрированных преступлений», хотя их количество за год сократилось на 12%. Так или иначе, жители Татарстана в прошлом году потеряли из-за мошенников почти 6 млрд рублей.

После отчёта депутаты практически не получили возможности публично обсудить доклад. Единственный вопрос министру задал депутат от КПРФ Николай Атласов: " Подскажите, вот сейчас идет активная дискуссия о запрете "Телеграма". А есть ли случаи мошенничества в наших национальных мессенджерах?". На что Сатретдинов ответил : " Да, такие случаи есть в наших национальных мессенджерах. То же самое, такими же способами осуществляются мошеннические действия".

После этого председатель Госсовета Фарид Мухаметшин сообщил, что остальные вопросы нужно передать письменно: "Эти вопросы передайте нам сюда в президиум… письменный ответ каждому депутату дадим".

