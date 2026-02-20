 

Песков сообщил, что продление американских санкций против РФ "достаточно автоматическое"

Продление американских санкций против России, введённых ранее в связи с ситуацией на Украине, - решение "достаточно автоматическое", и "никаких завышенных ожиданий на этот счёт" у Кремля не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В августе 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о перспективах снятия санкций США по итогам встречи президента РФ Путина и президента США Трампа на Аляске, сказал, что «с кого-то снимут обязательно, это точно». 
Речь идёт о санкциях, которые вводили президенты США Обама (2014 год, в качестве наказания за Крым) и Байден (февраль 2022 года), а также сам Трамп в 2018 году. Несмотря на то, что Трамп постоянно критикует предшественников-демократов и дезавуирует многие их решения, именно эти санкции против России он считает необходимыми и продлевает "автоматически". По его заявлению"действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
 

