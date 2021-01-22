 

Фейсбук и Амазон потратили рекордные суммы на лоббирование и выросли в цене

 

Компании Фейсбук и Амазон потратили рекордные суммы на лоббистскую деятельность в 2020 году.

Расходы ФБ на лоббирование составили $19,7 млн в прошлом году (в 2019 году -- $16,7 млн).

Амазон сообщил, что его годовые расходы на лоббирование составили не менее $18,5 млн (в 2019 году -- $16,1 млн).

Расходы трёх других компаний так называемой группы FAANG - Applе, Google и Netflix - в 2020 году не были рекордными.

Однако акции всех пяти компаний за прошедший год выросли в цене. Бумаги ФБ за этот период выросли на 23%, Амазона -- на 75%, Эпл -- на 72%, Нетфликса -- на 78%, Alphabet (владеет Гуглом) -- на 27%.


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APN.ru