 

Эстония, Нидерланды, Польша и глава Еврокомиссии сделали воинственные заявления

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что "в случае нападения России" Эстония, при поддержке НАТО, перенесёт боевые действия на российскую территорию. «У нас уже есть новые планы обороны, и это значит, что мы не просто ждём. Если Россия вторгнется на нашу территорию, то, начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России», — сказал Цахкна. Он выразил уверенность, что сейчас НАТО обладает наибольшим в своей истории военным потенциалом, и призвал Европу отказаться от переговоров с Москвой.
 
Нидерланды будут технически готовы к возможному конфликту с Россией к 2028 году, заявил госсекретарь при Минобороны страны Гейс Тейнман.
Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Польша находится на грани вооружённого конфликта и должна двигаться к получению своего ядерного оружия. 
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что безопасность европейских стран зависит от того, насколько сильна Украина, и поприветствовала решение Европарламента одобрить выделение Киеву кредита на 90 миллиардов долларов. «Сильная Украина делает всю Европу безопаснее», — считает глава Еврокомиссии.
Британия присоединилась к программе военной помощи Украине, сообщил глава британского министерства обороны Джон Хили. «Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов на программу PURL ["Список приоритетных требований Украины"]. Вместе мы должны обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной», — заявил министр.
Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон не желает вынуждать кого-либо из участников процесса решения украинского кризиса принимать будущее соглашение об урегулировании. В то же время США приложили старания, чтобы переговоры по Украине перенеслись в Швейцарию, и РФ, в качестве жеста доброй воли, на это согласилась. Ранее в феврале Рубио заявил, что США намерены разговаривать с позиции силы, а в том, что соглашение СНВ-3 не продлевается, по его мнению, виноваты Россия и Китай. 
 


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

