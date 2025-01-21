 

Глава Еврокомиссии объявила о начале "жёсткой конкуренции" за технологии и ресурсы

 
Мир вошёл в новую эру жёсткой конкуренции за технологии и ресурсы, и Европа должна меняться, чтобы ему соответствовать, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с программной речью на 55-й сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Обещания процветания глобального мира не исполнились. Мир вступил в период жёсткой конкуренции за ресурсы и технологии. На Земле и в космосе, от Арктики и до Южно-Китайского моря. Мир изменился, и мы должны ему соответствовать".

Фон дер Ляйен предупредила, что в эту эру будут значительно чаще применяться инструменты торговых войн, включая санкции, протекционистские пошлины, экспортный контроль и контроль над технологиями. Она посулила вкладывать средства в "новое поколение зелёных технологий, включая энергетику ядерного синтеза и геотермальную энергетику нового поколения". Для достижения этих целей надо "завершить создание единого рынка капитала ЕС" и "энергосоюза ЕС", что потребует от государств ЕС передать Еврокомиссии значительные полномочия в этих сферах.


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