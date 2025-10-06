Глава Еврокомиссии попросила оставить её у власти, чтобы бороться с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в преддверии предстоящего 9 октября голосования по двум вотумам недоверия, которые ей вынесли в Европарламенте, заранее обвинила
недовольных ею депутатов в том, что они "поддерживают Россию". По её мнению, вотум недоверия мог быть вынесен ей только по наущению России. Она призвала Европарламент оставить её у власти для защиты Европы от России. По мнению
фон дер Ляйен, её нахождение у власти - это "сигнал единства", в то время как "глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать".