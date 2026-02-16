В Кемерове новый россиянин за комментарии в соцсетях будет выдворен из РФ, а россиянин отправлен в колонию

В Кемерове новый россиянин лишился российского гражданства за сообщения и публикации в мессенджерах и социальных сетях. Следствие и суд полагают, что мужчина распространял материалы, дискредитирующие власть, высказывал оскорбления и намерение помочь иностранному государству в подрыве безопасности России. Бывшему новому россиянину придётся покинуть РФ в течение 15 дней.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца блогера Ираклия Бжинаву за антироссийские высказывания и попытки разжигания межнациональной почвы в интернете. Бжинава переехал в РФ из Абхазии, получил высшее юридическое образование в Южном федеральном университете и остался там работать в качестве преподавателя.

