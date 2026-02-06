Госсекретарь США объяснил, почему США не хотят продлять ДСНВ: они намерены разговаривать с позиции силы

На сайте Государственного Департамента США появилось заявление госсекретаря Марко Рубио , объясняющее (с точки зрения США), почему они не намерены продлевать Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В представлении госсекретаря США это выглядит следующим образом:

- Во время холодной войны именно американцы желали установления контроля над ядерными арсеналами противоборствующих держав и добились, чтобы в это ограничение и сокращение включился Советский Союз;

- Но времена изменились, Россия годами нарушала СНВ-III и в 2023 году прекратила его выполнение [Рубио не приводит доказательства этих заявлений]. Продлевая договор, США должны были бы связать себя в одностороннем порядке, тогда как им предстоит столкнуться уже с двумя ядерными соперниками (ещё и с Китаем).

- Быстрое и непрозрачное расширение Китаем своего ядерного арсенала сделало прошлые модели контроля над вооружениями устаревшими . С 2020 года Китай [по словам Рубио] увеличил свои запасы ядерного оружия в три раза и планирует к 2030 году иметь более 1000 боеголовок .

- США не примут условия, которые для них невыгодны, и всегда будут вести переговоры с позиции силы. В заявлении госсекретаря США это сказано прямо, ответственность при этом перекладывается на Россию и Китай:

Мы всегда будем вести переговоры с позиции силы . России и Китаю не следует ожидать , что Соединённые Штаты будут бездействовать , пока они уклоняются от своих обязательств и наращивают свои ядерные вооружения .