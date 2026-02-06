 

Госсекретарь США объяснил, почему США не хотят продлять ДСНВ: они намерены разговаривать с позиции силы

На сайте Государственного Департамента США появилось заявление госсекретаря Марко Рубио, объясняющее (с точки зрения США), почему они не намерены продлевать Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В представлении госсекретаря США это выглядит следующим образом:
- Во время холодной войны именно американцы желали установления контроля над ядерными арсеналами противоборствующих держав и добились, чтобы в это ограничение и сокращение включился Советский Союз;
- Но времена изменились, Россия годами нарушала СНВ-III и в 2023 году прекратила его выполнение [Рубио не приводит доказательства этих заявлений]. Продлевая договор, США должны были бы связать себя в одностороннем порядке, тогда как им предстоит столкнуться уже с двумя ядерными соперниками (ещё и с Китаем).
Быстрое и непрозрачное расширение Китаем своего ядерного арсенала сделало прошлые модели контроля над вооружениями устаревшими. С 2020 года Китай [по словам Рубио] увеличил свои запасы ядерного оружия в три раза и планирует к 2030 году иметь более 1000 боеголовок.
- США не примут условия, которые для них невыгодны, и всегда будут вести переговоры с позиции силы. В заявлении госсекретаря США это сказано прямо, ответственность при этом перекладывается на Россию и Китай: 
Мы всегда будем вести переговоры с позиции силы. России и Китаю не следует ожидать, что Соединённые Штаты будут бездействовать, пока они уклоняются от своих обязательств и наращивают свои ядерные вооружения.
Дальше следуют заверения, что президент Трамп искренне желает сделать всё возможное, чтобы в мире было меньше "этого ужасного оружия", и благодаря Трампу "глобальная ядерная угроза будет уменьшена в реальности, а не только на бумаге".
