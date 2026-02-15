МВД зафиксировало рост мигрантской преступности



Теперь в статистике мигрантской преступности от МВД нет разбивки по видам преступлений и тяжести, хотя в общих данных - есть. Согласно статистике МВД, с которой ознакомился телеграм-канал "Многонационал", за 2025 год зафиксирован рост мигрантской преступности на 6,5% (по сравнению с 2024 годом). Всего в прошлом году зарегистрировано 41 103 преступления мигрантов, подавляющее большинство из Средней Азии.

"Многонационал" обращает внимание на то, что "мигранты совершают всё больше преступлений, а в отношении них всё меньше, за год всего 9316, обвал сразу на 20%".



