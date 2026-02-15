 

МВД зафиксировало рост мигрантской преступности

Согласно статистике МВД, с которой ознакомился телеграм-канал "Многонационал", за 2025 год зафиксирован рост мигрантской преступности на 6,5% (по сравнению с 2024 годом). Всего в прошлом году зарегистрировано 41 103 преступления мигрантов, подавляющее большинство из Средней Азии.
Теперь в статистике мигрантской преступности от МВД нет разбивки по видам преступлений и тяжести, хотя в общих данных - есть. 
"Многонационал" обращает внимание на то, что "мигранты совершают всё больше преступлений, а в отношении них всё меньше, за год всего 9316, обвал сразу на 20%".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Центр анализа миграционных тенденций опубликовал доклад о мигрантской предступности
» Бастрыкин назвал число преступлений, совершённых мигрантами за 4 месяца
» Подсчитано, во сколько российским регионам обходятся нелегальные мигранты
» Показатели преступности среди мигрантов в РФ самые высокие за пять лет
» ФМС и прокуратура противоречат друг другу в данных о преступности со стороны мигрантов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

МВД зафиксировало рост мигрантской преступности

  • 22:01
  • 184

РФ совершила жест доброй воли, перенеся переговоры по Украине в Швейцарию

  • 21:46
  • 225

Названы наибольшие должники по ипотеке из числа российских регионов

  • 16:20
  • 343

МИД РФ призвал Азербайджан к жесту доброй воли, президент Алиев обвинил РФ в "преднамеренных" ударах по посольству

  • 15:56
  • 356

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ЛНР, Краснодарском крае, Брянской, Белгородской областях

  • 15:46
  • 349

США перестали считать парниковые газы угрозой и регулировать выбросы

  • 23:55
  • 497
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram