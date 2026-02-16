В Якутии гражданин снова и снова совершал убийства и отправлялся на СВО

В Якутии задержали 38-летнего дезертира Виктора Саввинова, подозреваемого в убийстве жителя села Кутана.

Первое убийство Саввинов совершил ещё в 2020 году, когда заколол товарища. За это преступление ему дали 9,5 года лишения свободы, но в 2023 году Саввинов отправился на специальную военную операцию. Уже очень скоро в ходе боевых действий он заслужил помилование и, в отличие от мобилизованных граждан, вернулся домой. 24 февраля 2024 года Саввинов сначала забил ломом собутыльника, а затем ворвался к вдове своего дяди — учительнице Валентине Фёдоровой, которую зарубил топором. За это он был осуждён на 20 лет колонии, но уже 11 июля 2025 года снова был освобождён в связи с заключением нового контракта с Минобороны РФ. После ранения он попал в госпиталь в Бурятии, откуда вскоре дезертировал и вернулся в родные края. Дочь павшей от рук Саввинова Федоровой лично неоднократно сообщала об этом в военную прокуратуру и правоохранительные органы. Но никаких мер к задержанию, предположительно, предпринято не было до тех пор, пока дезертира не заподозрили в новом убийстве.

В Свердловской области обвинитель запросил менее 15 лет (14 лет 11 месяцев колонии строгого режима) для Виктора Петриченко, обвиняемого в убийстве пяти взрослых и двоих детей 33 года назад. По версии следствия, 31 декабря 1992 года Петриченко познакомился с семьей на железнодорожном вокзале Свердловска. Мужчина начал распивать с ними алкоголь и по приглашению новых знакомых отправился к ним в гости в Каменск-Уральский. Там он добавил в спиртное клофелин — лекарственное средство, вызывающее сонливость. Когда пятеро взрослых уснули, Петриченко забил их слесарным молотком. Затем он выманил на кухню двоих детей и также забил их молотком, после чего похитил имущество на сумму более 86 тысяч рублей.