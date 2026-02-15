 

РФ совершила жест доброй воли, перенеся переговоры по Украине в Швейцарию

 

Перенос трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Женеву можно считать жестом доброй воли со стороны РФ, заявил швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. «Это действительно первый случай с 2022 года, когда в Женеве проходят серьёзные официальные переговоры [с участием России]», — сказал он.

Меттан подчеркнул, что до начала специальной военной операции Москва отдавала предпочтение Женеве как площадке для переговоров. Однако после 24 февраля 2022 года, когда Швейцария поддержала Украину, РФ была разочарована действиями Берна.

Переговоры по Украине в Женеве пройдут 17-18 февраля. Российскую делегацию на них возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. 

РФ совершила жест доброй воли, перенеся переговоры по Украине в Швейцарию

