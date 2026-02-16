 

Изгнанного из РФ комика в Казахстане проверяют за помощь СВО, в Польше принят закон о непривлечении воевавших за ВСУ

 

Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил, что проводит проверку стендап-комика Нурлана Сабурова из-за видео, в котором он передаёт мотоциклы подразделению «Легион Вагнер Истра». Также Сабурова внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» с мотивировкой, что он «покушался на суверенитет Украины», а также оказывал финансовую помощь Вооружённым силам России.

Ранее в феврале Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, критиковал спецоперацию и нарушал миграционное законодательство. Узнав о запрете, Сабуров улетел в Казахстан.

В Казахстане, который является союзником РФ по ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), регулярно приговаривают к тюремным срокам людей, участвовавших в специальной военной операции на стороне РФ. Например: к 4,5 годам, к пяти годам, к 6 годам и 8 месяцам.   
"Известно, что СБУ занимается мониторингом соцсетей и выявляет участников СВО и добровольцев ополчения народных республик, — отмечал в конце 2023 года политолог Дмитрий Родионов. — При этом ни одного уголовного дела на человека, воевавшего в рядах ВСУ, в республиках СНГ нет. Более того, этим летом руководитель Генштаба Казахстана предлагал объявить амнистию всем, кто воевал на стороне Киева. Не очень понятно, почему власти России не обсуждают эту проблему со своими казахстанскими коллегами".
 
Сейм Польши принял закон о непривлечении к ответственности добровольцев, решивших воевать на стороне Украины в конфликте с Россией. За новые нормы проголосовали 406 депутатов, против — 4, воздержались 19. «Это успех, потому что долгое время поляки, служившие в украинской армии, добивались таких правил… Беспокойство о том, чтобы выживать изо дня в день, дополняется тревогой о том, что будет, когда вернешься домой. Важно дать им это психологическое спокойствие», — заявил пресс-секретарь Польского легиона Анджей Подгорски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Число выдворяемых из России нелегалов стало меньше, в Казани турок зарезал женщину и ранил ребёнка
» Украинцы захватывают православные храмы, вскрывают раки с мощами святых и вносят детей в экстремистскую базу
» Гражданина входящей в ОДКБ страны приговорили к 4,5 годам лишения свободы за участие в СВО на стороне РФ
» Журналист NBC сделал репортаж из Крыма и попал на "Миротворец", украинцы "очень обеспокоены"
» АПН вторгся в Казахстан
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Изгнанного из РФ комика в Казахстане проверяют за помощь СВО, в Польше принят закон о непривлечении воевавших за ВСУ

  • 13:10
  • 179

В Якутии гражданин снова и снова совершал убийства и отправлялся на СВО

  • 12:49
  • 316

МВД зафиксировало рост мигрантской преступности

  • 22:01
  • 408

РФ совершила жест доброй воли, перенеся переговоры по Украине в Швейцарию

  • 21:46
  • 464

Названы наибольшие должники по ипотеке из числа российских регионов

  • 16:20
  • 466

МИД РФ призвал Азербайджан к жесту доброй воли, президент Алиев обвинил РФ в "преднамеренных" ударах по посольству

  • 15:56
  • 495
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram