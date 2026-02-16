Изгнанного из РФ комика в Казахстане проверяют за помощь СВО, в Польше принят закон о непривлечении воевавших за ВСУ

Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил, что проводит проверку стендап-комика Нурлана Сабурова из-за видео, в котором он передаёт мотоциклы подразделению «Легион Вагнер Истра». Также Сабурова внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» с мотивировкой, что он «покушался на суверенитет Украины», а также оказывал финансовую помощь Вооружённым силам России.

Ранее в феврале Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, критиковал спецоперацию и нарушал миграционное законодательство. Узнав о запрете, Сабуров улетел в Казахстан.