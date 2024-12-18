Исполнителем теракта против начальника войск РХБЗ оказался гражданин Узбекистана и новый россиянин

Исполнителем теракта в отношении генерал-лейтенанта ВС РФ, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игор Кириллова (также погиб его помощник Илья Поликарпов) оказался завербованный украинской спецслужбой гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов
(он также и новый россиянин
), которому обещали 100 000 долларов и европейский паспорт.
В Петербурге школьники-мигранты толпой избили
шестнадцатилетнего парня.
В Москве задержаны организаторы незаконной миграции
более тысячи иностранцев, их доход составил 30 млн рублей.