В Москве мигрант убил режиссёра, боровшегося с наркозакладками

В Москве "ранее судимый иностранный гражданин" (по данным телеграм-канала "Многонационал", это Арсен Саргсян) зарезал
режиссёра Сергея Политика, который во дворе своего дома пытался бороться с наркозакладчиками
. В данном случае предполагаемой наркозакладчицей также была мигрантка. Есть предположение,
что мигрант хотел отомстить режиссёру из-за жалоб в полицию на наркозакладки.
Два киргиза и москвич (не сообщается, был ли это новый россиянин) изнасиловали
девушек семнадцати и восемнадцати лет, заманив их в московскую квартиру и опоив алкоголем.