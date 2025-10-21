 

В Москве мигрант убил режиссёра, боровшегося с наркозакладками

В Москве "ранее судимый иностранный гражданин" (по данным телеграм-канала "Многонационал", это Арсен Саргсян) зарезал режиссёра Сергея Политика, который во дворе своего дома пытался бороться с наркозакладчиками. В данном случае предполагаемой наркозакладчицей также была мигрантка. Есть предположение, что мигрант хотел отомстить режиссёру из-за жалоб в полицию на наркозакладки.
Два киргиза и москвич (не сообщается, был ли это новый россиянин) изнасиловали девушек семнадцати и восемнадцати лет, заманив их в московскую квартиру и опоив алкоголем.
