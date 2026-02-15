 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ЛНР, Краснодарском крае, Брянской, Белгородской областях

 

Пожарные тушат два возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. метров в посёлке Волна Темрюкского района в Краснодарском крае, возникшие после атаки украинских БПЛА. Повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, ранены два человека. 

В Злынковском районе Брянской области при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи ранен сотрудник "Мегафона". В результате удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество

До семи увеличилось число раненых при обстреле Белгорода 13 февраля. 15 февраля Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированной атаке со стороны ВСУ, вновь серьёзно повреждены энергообъекты. 

В калужском Козельске при падении обломков БПЛА повреждены здание больницы и два автомобиля.

Более 120 домов повреждены в посёлке Центральный в ЛНР из-за атаки со стороны ВСУ. В посёлке "частично возобновили" подачу электричества и газа. Число раненых при атаке выросло до 24 человек, скончался в больнице тяжело раненый мужчина 1957 г.р. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Курской, Херсонской, Белгородской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской области и Туапсе
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Краснодарском крае и Белгородской области
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях, Краснодарском крае, ЛНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР, погибшие в Брянской и Курской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

МВД зафиксировало рост мигрантской преступности

  • 22:01
  • 184

РФ совершила жест доброй воли, перенеся переговоры по Украине в Швейцарию

  • 21:46
  • 225

Названы наибольшие должники по ипотеке из числа российских регионов

  • 16:20
  • 343

МИД РФ призвал Азербайджан к жесту доброй воли, президент Алиев обвинил РФ в "преднамеренных" ударах по посольству

  • 15:56
  • 356

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ЛНР, Краснодарском крае, Брянской, Белгородской областях

  • 15:46
  • 349

США перестали считать парниковые газы угрозой и регулировать выбросы

  • 23:55
  • 497
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram