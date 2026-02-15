ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ЛНР, Краснодарском крае, Брянской, Белгородской областях

Пожарные тушат два возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. метров в посёлке Волна Темрюкского района в Краснодарском крае, возникшие после атаки украинских БПЛА. Повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, ранены два человека.

В Злынковском районе Брянской области при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи ранен сотрудник "Мегафона". В результате удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество.

До семи увеличилось число раненых при обстреле Белгорода 13 февраля. 15 февраля Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированной атаке со стороны ВСУ, вновь серьёзно повреждены энергообъекты.

В калужском Козельске при падении обломков БПЛА повреждены здание больницы и два автомобиля.

Более 120 домов повреждены в посёлке Центральный в ЛНР из-за атаки со стороны ВСУ. В посёлке "частично возобновили" подачу электричества и газа. Число раненых при атаке выросло до 24 человек, скончался в больнице тяжело раненый мужчина 1957 г.р.



