Показатели преступности среди мигрантов в РФ самые высокие за пять лет

Генерал-лейтенант полиции, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал "Российской газете" , что показатели преступности среди мигрантов в России за девять месяцев 2022 года стали самыми высокими за пять лет. "За три квартала этого года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 30,9 тыс. преступлений, что на 10,8% больше, чем за январь - сентябрь 2021 года. В том числе гражданами государств - участников СНГ - 25,4 тыс. преступлений (на 17% больше)".

"80% прироста "мигрантской" преступности дали преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание и на то, что в 2022 году иностранные граждане стали совершать больше экстремистских, тяжких и особо тяжких преступлений, участились случаи оказания ими сопротивления законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападений на полицейских".

"Мигранты образуют этнические организованные преступные группировки. Выступая в октябре в Госдуме, министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что в этом году пресечена противоправная деятельность 130 групп, созданных по национальному признаку".

"Выдворено 40 тыс. человек. (Кстати, можно констатировать, что граждане России практически не совершают преступлений в отношении приезжих.)"

"За 9 месяцев этого года в Москве иностранцами и лицами без гражданства совершено 6012 преступлений, из них 5339 - гражданами из СНГ. Выходит, в Москве на 1000 мигрантов приходится 6,75 преступников, что почти в 4,5 раза больше, чем среди россиян".

