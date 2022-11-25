 

Показатели преступности среди мигрантов в РФ самые высокие за пять лет

Генерал-лейтенант полиции, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал "Российской газете", что показатели преступности среди мигрантов в России за девять месяцев 2022 года стали самыми высокими за пять лет. "За три квартала этого года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 30,9 тыс. преступлений, что на 10,8% больше, чем за январь - сентябрь 2021 года. В том числе гражданами государств - участников СНГ - 25,4 тыс. преступлений (на 17% больше)".
"80% прироста "мигрантской" преступности дали преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание и на то, что в 2022 году иностранные граждане стали совершать больше экстремистских, тяжких и особо тяжких преступлений, участились случаи оказания ими сопротивления законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападений на полицейских".
"Мигранты образуют этнические организованные преступные группировки. Выступая в октябре в Госдуме, министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что в этом году пресечена противоправная деятельность 130 групп, созданных по национальному признаку".
"Выдворено 40 тыс. человек. (Кстати, можно констатировать, что граждане России практически не совершают преступлений в отношении приезжих.)"
"За 9 месяцев этого года в Москве иностранцами и лицами без гражданства совершено 6012 преступлений, из них 5339 - гражданами из СНГ. Выходит, в Москве на 1000 мигрантов приходится 6,75 преступников, что почти в 4,5 раза больше, чем среди россиян". 
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