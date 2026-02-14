США перестали считать парниковые газы угрозой и регулировать выбросы

Отменив постановление, Агентство по охране окружающей среды США фактически лишило себя законного основания регулировать выбросы углекислого газа как загрязняющего вещества в соответствии с Законом о чистом воздухе. Этот закон почти два десятилетия использовался для контроля за выбросами CO2 и оказания федеральной поддержки при переходе на экологически чистую энергию. Например, теперь будет трудно оспорить в суде решения по продлению эксплуатации угольных электростанций, которые, как считалось ранее, ежегодно уносят жизни десятков тысяч граждан.

Если парниковые газы перестанут считаться угрозой для здоровья населения, противники субсидирования солнечной энергетики смогут утверждать, что у Агентства по охране окружающей среды нет полномочий отдавать приоритет низкоуглеродным источникам энергии перед ископаемым топливом.

Решение американских властей принято на фоне достижения нового рекорда по выбросам углекислого газа от сжигания ископаемого топлива: нефти, газа и угля и прогноза о приближении к "точке невозврата", после которой эффект "парниковой Земли" уже невозможно остановить.