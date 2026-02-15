Названы наибольшие должники по ипотеке из числа российских регионов

Жители Ингушетии, Дагестана и Тувы возглавили рейтинг российских заёмщиков с наибольшей просрочкой по ипотеке. В Ингушетии доля просроченной задолженности, согласно данным Банка России, оказалась на уровне 10,4 процента, в Дагестане она составила 4,4 процента, а в Туве — 4,2 процента. В топ-5 вошли также Чечня и Северная Осетия (с одинаковой долей в 3,6 процента). В первую десятку вошли ещё Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Кубань и Адыгея с Хакасией.

Россияне начали чаще продавать ипотечные квартиры из-за трудностей с их оплатой. По словам главы агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексея Бондарева, в прошлом году частота таких случаев увеличилась в 2,5 раза.