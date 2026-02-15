 

МИД РФ призвал Азербайджан к жесту доброй воли, президент Алиев обвинил РФ в "преднамеренных" ударах по посольству

Баку мог бы сделать жест доброй воли в духе добрососедства и освободить 11 россиян, задержанных Азербайджаном в конце июня 2025 года, считает замглавы МИД России Михаил Галузин. «Соответствующее решение Баку в отношении наших граждан могло бы стать жестом доброй воли в духе добрососедства и способствовать дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества между нашими странами», — сказал он, добавив, что варианты возвращения сограждан домой "прорабатываются" по линии профильных ведомств обеих стран.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в «преднамеренных» ударах по посольству республики в Киеве, которые воспринимаются как "недружественный шаг". Об этом он заявил на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

 


