Бастрыкин назвал число преступлений, совершённых мигрантами за 4 месяца

«За 4 месяца 2024 года мигрантами совершено 14 070 преступлений. Более 3000 преступлений в сфере оборота наркотиков. На 40% увеличилось число изнасилований, на 13% возросло количество тяжких деяний. Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ. Несовершеннолетними мигрантами совершено на 70% больше, чем в АППГ.

За 4 месяца текущего года на четверть возросло количество направленных в суд уголовных дел в отношении иностранных граждан. СКР расследуются также дела в отношении должностных лиц, совершивших преступления в сфере миграционного учета. По сравнению с прошлым годом вдвое возросло количество возбужденных уголовных дел данной категории, привлечены к уголовной ответственности 77 фигурантов».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, проводя оперативное совещание по вопросам противодействия преступности в сфере миграции, обозначил некоторые данные по статистике мигрантской преступности.Телеграм-канал "Многонационал" напомнил , что "за прошлой год зафиксировано чуть меньше 10000 наркопреступлений, а тут за 4 месяца уже больше 3000".