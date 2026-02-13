Глава РПЦ заявил об опасности ИИ, Meta* разрабатывает ИИ для имитации пользователя в соцсети после смерти

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл считает, что разработка технологии, которая будет способна заменить не только человеческий интеллект, но также душу, совесть и нравственность, станет самым опасным моментом в развитии цивилизации, «которая непременно устремится к концу своего существования»

«Мы еще до конца не осознаем опасность бесконтрольного развития искусственного интеллекта (...) Духовного измерения в искусственном интеллекте не будет — только рациональное начало... Никакого нравственного закона в мире искусственного интеллекта не будет, а это самое страшное, что можно себе представить. Ум есть, а совести нет».

Патриарх полагает, что церковь может способствовать тому, «чтобы технологии оставались слугами человека, а не превращались в его безжалостных господ».

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) разрабатывает технологию, которая позволит искусственному интеллекту копировать активность пользователя в соцсетях после его смерти или длительного отсутствия. Согласно патентной документации, языковая модель будет имитировать действия человека в случае «длительного перерыва или смерти». Авторы идеи отмечают, что исчезновение пользователя из онлайна негативно влияет на «впечатления других людей и вовлеченность аудитории». ИИ предложит обучать на персональных данных конкретного человека. Нейросеть проанализирует историю его активности в соцсетях: стиль и тематику постов, привычные формулировки комментариев, частоту и характер лайков, а также предпочтительный формат контента. Затем модель сформирует «цифровое присутствие» — будет автоматически ставить реакции, отвечать на личные сообщения, писать комментарии и участвовать в обсуждениях, имитируя живого пользователя.