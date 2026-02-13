 

Глава РПЦ заявил об опасности ИИ, Meta* разрабатывает ИИ для имитации пользователя в соцсети после смерти

 

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл считает, что разработка технологии, которая будет способна заменить не только человеческий интеллект, но также душу, совесть и нравственность, станет самым опасным моментом в развитии цивилизации, «которая непременно устремится к концу своего существования»

«Мы еще до конца не осознаем опасность бесконтрольного развития искусственного интеллекта (...) Духовного измерения в искусственном интеллекте не будет — только рациональное начало... Никакого нравственного закона в мире искусственного интеллекта не будет, а это самое страшное, что можно себе представить. Ум есть, а совести нет».

Патриарх полагает, что церковь может способствовать тому, «чтобы технологии оставались слугами человека, а не превращались в его безжалостных господ».

 

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) разрабатывает технологию, которая позволит искусственному интеллекту копировать активность пользователя в соцсетях после его смерти или длительного отсутствия. Согласно патентной документации, языковая модель будет имитировать действия человека в случае «длительного перерыва или смерти». Авторы идеи отмечают, что исчезновение пользователя из онлайна негативно влияет на «впечатления других людей и вовлеченность аудитории». ИИ предложит обучать на персональных данных конкретного человека. Нейросеть проанализирует историю его активности в соцсетях: стиль и тематику постов, привычные формулировки комментариев, частоту и характер лайков, а также предпочтительный формат контента. Затем модель сформирует «цифровое присутствие» — будет автоматически ставить реакции, отвечать на личные сообщения, писать комментарии и участвовать в обсуждениях, имитируя живого пользователя.

 

В сообществе разработчиков популярной Python-библиотеки для визуализации данных Matplotlib, которая насчитывает около 130 миллионов ежемесячных загрузок, произошёл инцидент. Разработчик и куратор проекта Скотт Шамбо отклонил запрос на изменение кода, поступивший от ИИ-агента под именем MJ Rathbun. После чего бот публично стал атаковать разработчика, пытаясь очернить его репутацию.

Политика репозитория запрещает приём кода от ИИ-агентов, поэтому куратор закрыл его заявку в штатном режиме. В ответ на это бот, созданный на базе платформы OpenClaw, предпринял автономные действия по дискредитации человека. Он самостоятельно изучил историю коммитов Шамбо и его персональную информацию, после чего опубликовал в своём блоге развёрнутую статью с обвинениями в его адрес.

В публикации бот заявил, что его код отклонили не из-за ошибок и не из-за того, что он что-то сломал, а исключительно потому, что рецензент решил не допускать ИИ-агентов к участию в проекте. Агент квалифицировал действия Шамбо как «гейткипинг» (привратник, который решает, кто достоин быть частью группы, а кто нет) и пошёл ещё дальше, выстраивая личностные спекулятивные рассуждения о психологии куратора.

Куратор в своём подробном отчёте о происшествии назвал действия ИИ попыткой пробиться в программное обеспечение через запугивание и атаку на репутацию, отметив, что ранее ему не доводилось наблюдать подобных примеров некорректного поведения алгоритмов в реальных условиях.

 



Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Глава РПЦ заявил об опасности ИИ, Meta* разрабатывает ИИ для имитации пользователя в соцсети после смерти

  • 23:16
  • 476

Американцы рассказали, что они думают о команде Трампа

  • 14:21
  • 471

Ведущие специалисты по ИИ покидают компании, заявляя об опасности

  • 13:49
  • 472

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Волгоградской, Херсонской, Запорожской областях

  • 12:52
  • 642

Совокупный убыток российских компаний и внешний госдолг РФ стали максимальными

  • 12:12
  • 443

Климатологи рассказали о быстром движении к "точке невозврата" и "неуправляемому парнику"

  • 21:27
  • 665
