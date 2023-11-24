Путин заявил, что с внедрением ИИ человечество начинает "новую главу существования"; что думают о ИИ его создатели

Президент РФ Владимир Путин заявил о значимости "искусственного интеллекта" для человечества:

«С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования».

По словам Путина, этот тезис «совершенно очевиден». Он поручил нарастить мощность суперкомпьютеров не менее чем на порядок. По словам президента, это критически важно для дальнейшего развития генеративного ИИ. Также заявлено, что применение технологий "искусственного интеллекта" предприятиями станет в РФ обязательным для получения ими субсидий от государства.

Между тем сами создатели "искусственного интеллекта" обеспокоены его возможностями. Например, руководство компании OpenAI, которая разрабатывает ChatGPT и считается важнейшей компанией в области искусственного интеллекта, было напугано "скоростью, с которой умнел искусственный интеллект".

Такие темпы изменений настораживали даже создателя GPT Ильи Суцкевера, который "искренне верил в необходимость создания сверхчеловеческого интеллекта и превратился в своеобразного духовного лидера, ведущего компанию к этой цели". Однако Суцкевер, как и многие люди, причастные к разработке подобных технологий, всерьез считают, что искусственный интеллект, превосходящий возможности человека, может представлять опасность. Однажды на встрече руководства компании Суцкевер торжественно сжёг чучело «нерегулируемого» искусственного интеллекта.

"Если искусственный интеллект развивается слишком быстро, то никакие предохранители за ним не поспеют. Именно такой ситуации опасался Суцкевер. Летом он, а также ряд видных исследователей искусственного интеллекта и предпринимателей выступили с заявлением, которое призывало относиться к рискам, связанным с ИИ, с не меньшей серьезностью, чем к ядерной или биологической угрозе".