Экс-глава корпорации "Гугл" рассказал, каким видит развитие искусственного интеллекта

Бывший генеральный директор корпорации "Гугл" Эрик Шмидт рассказал
, каким ему видится будущее искусственного интеллекта. По мнению Шмидта, разные агенты (системы ИИ) в ближайшие пять лет начнут общаться между собой, и мы не будем их понимать. Сейчас люди ещё отдают искусственному интеллекту команды, обучают его, но когда "агенты" начнут общаться между собой, когда система начнёт улучшать себя сама, люди не смогут вполне понимать и контролировать происходящее. Поэтому, говорит Шмидт, контролировать искусственный интеллект сможет только искусственный же интеллект (это называется "проблемой выравнивания").
Ранее "крёстный отец искусственного интеллекта" когнитивный психолог Джеффри Хинтон объяснял
, что радикальная разница между обучением человека и искусственного интеллекта заключается в том, что человек воспринимает информацию индивидуально, а для искусственного интеллекта она может быть загружена сразу во множество (потенциально -- в любое количество) систем.