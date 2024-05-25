Экс-глава корпорации "Гугл" рассказал, каким видит развитие искусственного интеллекта

азные агенты (системы ИИ) в ближайшие пять лет начнут общаться между собой, и мы не будем их понимать.

Сейчас люди ещё отдают искусственному интеллекту команды, обучают его, но когда "агенты" начнут общаться между собой, когда система начнёт улучшать себя сама, люди не смогут вполне понимать и контролировать происходящее. Поэтому, говорит Шмидт, контролировать искусственный интеллект сможет только искусственный же интеллект (это называется "проблемой выравнивания" ).