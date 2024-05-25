Экс-глава корпорации "Гугл" рассказал, каким видит развитие искусственного интеллекта

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Бывший генеральный директор корпорации "Гугл" Эрик Шмидт рассказал, каким ему видится будущее искусственного интеллекта. По мнению Шмидта, разные агенты (системы ИИ) в ближайшие пять лет начнут общаться между собой, и мы не будем их понимать. Сейчас люди ещё отдают искусственному интеллекту команды, обучают его, но когда "агенты" начнут общаться между собой, когда система начнёт улучшать себя сама, люди не смогут вполне понимать и контролировать происходящее. Поэтому, говорит Шмидт, контролировать искусственный интеллект сможет только искусственный же интеллект (это называется "проблемой выравнивания"). 
Ранее "крёстный отец искусственного интеллекта" когнитивный психолог Джеффри Хинтон объяснял, что радикальная разница между обучением человека и искусственного интеллекта заключается в том, что человек воспринимает информацию индивидуально, а для искусственного интеллекта она может быть загружена сразу во множество (потенциально -- в любое количество) систем. 
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APN.ru