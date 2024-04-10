Ведущие японские медиа-компании опубликовали манифест об опасности искусственного интеллекта

Nippon Telegraph and Telephone (NTT), крупнейшая телекоммуникационная компания Японии, и Yomiuri Shimbun Group Holdings, владелец крупнейшей газеты страны) опубликовали совместный манифест о стремительном развитии искусственного интеллекта, где признали преиму

щества этой технологии, описывая её как "уже необходимую обществу", однако обратили внимание на то , что искусственный интеллект может привести к "социальному коллапсу и войнам", если правительства не будут регулировать эту технологию. В

декларации говорится, что ИИ может "уверенно лгать и легко вводить в заблуждение" пользователей, а кроме того,

может привести к ухудшению восприятия информации человеком (человеческое внимание становится всё более рассеянным и дефицитным).

Это подталкивает правительства и корпорации к конкуренции и разработке новых способов привлечь как можно больше внимания, что, по словам NTT и Yomiuri Shimbun, "сделало информационное пространство нездоровым и наносит ущерб достоинству личности", и может принести ещё больше вреда с дальнейшим развитием искусственного интеллекта.

Две ведущие японские коммуникационные и медиа-компании (