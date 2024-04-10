Ведущие японские медиа-компании опубликовали манифест об опасности искусственного интеллекта

Две ведущие японские коммуникационные и медиа-компании (Nippon Telegraph and Telephone (NTT), крупнейшая телекоммуникационная компания Японии, и Yomiuri Shimbun Group Holdings, владелец крупнейшей газеты страны) опубликовали совместный манифест о стремительном развитии искусственного интеллекта, где признали преимущества этой технологии, описывая её как "уже необходимую обществу", однако обратили внимание на то, что искусственный интеллект может привести к "социальному коллапсу и войнам", если правительства не будут регулировать эту технологию. В декларации говорится, что ИИ может "уверенно лгать и легко вводить в заблуждение" пользователей, а кроме того, может привести к ухудшению восприятия информации человеком (человеческое внимание становится всё более рассеянным и дефицитным). Это подталкивает правительства и корпорации к конкуренции и разработке новых способов привлечь как можно больше внимания, что, по словам NTT и Yomiuri Shimbun, "сделало информационное пространство нездоровым и наносит ущерб достоинству личности", и может принести ещё больше вреда с дальнейшим развитием искусственного интеллекта.
Корпорации OpenAI и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) заявили
, что работают над тем, чтобы создать искусственный интеллект, который мог бы "не просто говорить, но и рассуждать, планировать, обладать памятью". OpenAI не скрывает, что ставит себе целью создать "сверхразум", который достигнет "человеческого уровня познания при решении любой задачи".
С 2024 года Роскомнадзор планирует блокировать сайты с помощью искусственного интеллекта, поскольку это позволит убыстрить время блокировки ("до одного часа к 2026 году") и сократить издержки. Предполагается, что доля ошибочно выявленных нарушений в СМИ сократится с 20 до 10 процентов.
Министерство финансов РФ использует искусственный интеллект в налоговых органах и задумывается об использовании технологии распознавания текста. "Мы как федеральный орган исполнительной власти, у нас очень много документов, большой документооборот, и эффективная работа с документами, конечно, большой плюс", - заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков.
В американских школах и колледжах начали чаще использовать чат-боты для оценивания работ учащихся.