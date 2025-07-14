ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

Три мирных жителя ранены
в Алёшках Херсонской области из-за действий ВСУ, на территории без малого 100 га из-за атак ВСУ полыхали лесные пожары (потушены).
Два мирных жителя ранены
ударами беспилотников ВСУ в ЛНР.
Ранены
мужчина 1965 года рождения и женщина 1978 г.р. при атаке украинских беспилотников на Горловку, ДНР.
В Запорожской области дроны ВСУ вновь атаковали
учебно-тренировочный центр ЗАЭС, в Энергодаре пробита крыша
многоквартирного дома. Ранен
мирный житель в Каменке-Днепровской.
По Белгородской области за сутки
выпущено 74 беспилотника и 63 боеприпаса.