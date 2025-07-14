 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

Три мирных жителя ранены в Алёшках Херсонской области из-за действий ВСУ, на территории без малого 100 га из-за атак ВСУ полыхали лесные пожары (потушены). 
Два мирных жителя ранены ударами беспилотников ВСУ в ЛНР.
Ранены мужчина 1965 года рождения и женщина 1978 г.р. при атаке украинских беспилотников на Горловку, ДНР.
В Запорожской области дроны ВСУ вновь атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС, в Энергодаре пробита крыша многоквартирного дома. Ранен мирный житель в Каменке-Днепровской.
ВСУ "практически ежедневно" запускают беспилотники по Елабужскому району в Татарстане.
По Белгородской области за сутки выпущено 74 беспилотника и 63 боеприпаса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Брянске, Херсонской области, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Брянской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Брянской, Белгородской, Запорожской, Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Запорожской, Брянской, Белгородской, Херсонской областях, ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях, ДНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В нижегородском аэропорту организовали незаконную миграцию; уроженка Чечни сбежала от домашнего насилия в Грузию

  • 16:31
  • 231

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР

  • 15:55
  • 205

Какими россияне запомнили 1988-1991 годы

  • 13:23
  • 257

ВЦИОМ: россияне всё ещё плохо понимают разницу между ОМС и ДМС

  • 12:54
  • 252

Задолженность по кредитам физических лиц в РФ достигла рекордных значений

  • 12:32
  • 253

ВСУ атакуют российские регионы, восемь раненых в Белгородской области

  • 17:27
  • 418
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram