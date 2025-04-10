ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Брянской, Белгородской областях, ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 11 раз атаковали
объекты российской энергетики в Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в ЛНР, ДНР и Краснодарском крае, заявили в Минобороны РФ 10 апреля. Без электроснабжения оставались более 600 человек в Большесолдатском районе Курской области, потребители в Севском районе Брянской области, около 5000 потребителей в Голопристанском районе Херсонской области, Стахановский завод ферросплавов в ЛНР.
В Борисовском районе Белгородской области ВСУ сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль, водитель ранен
. Также в области атакованы Илек-Кошары, Новая Таволжанка, Рябики, Белянка, Новое, повреждены
легковые автомобили и трактора.
В селе Новая Погощь Суземского района Брянской области ВСУ сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль, ранены
трое взрослых и полугодовалый ребёнок.
Два мирных жителя ранены
в Горловке, ДНР.
В Новой Каховке Херсонской области сбросом боеприпаса с БПЛА повреждено
здание городской администрации.